15 Ottobre 2025: 13:15

Asfalti notturni a Fidenza: lavori sulla sp12 di Soragna per ridurre i disagi al traffico

Dal 20 al 25 ottobre interventi in orario notturno, senso unico alternato nei tratti interessati dal cantiere

di Tatiana Cogo

Prosegue il piano asfalti della Provincia di Parma con un nuovo intervento notturno sulla “Sp12 di Soragna”. I lavori si concentreranno dal 20 al 25 ottobre 2025, nella fascia oraria dalle 20 alle 7, per ridurre l’impatto sulla circolazione diurna, particolarmente intensa e con un’alta presenza di mezzi pesanti.

I tratti interessati comprendono il viadotto della Sp12 dal km 0+500 al km 1+000, la rotatoria al km 3+000 (intersezione con via Fellini) e la rotatoria al km 4+600 (intersezione con ditta Stef). Durante le operazioni sarà disposto il senso unico alternato per garantire la sicurezza degli utenti e del personale.

“Si è deciso di intervenire di notte per ridurre i disagi su un’arteria molto trafficata, fondamentale anche per l’accesso al casello autostradale A1 di Fidenza”, spiegano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri.

Il piano asfalti 2025 prevede lavori per un totale di 6,5 milioni di euro su 52 km di strade provinciali, con 2,7 milioni in pianura e 3,8 milioni in montagna, confermando l’impegno della Provincia nel miglioramento delle infrastrutture viarie e della sicurezza stradale.

