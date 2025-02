Asilo Origami Corcagnano, Civiltà Parmigiana: “È necessario un intervento risolutivo”

I bambini sono costretti a stare al freddo nelle aule, un impianto di riscaldamento che funziona a singhiozzo da anni, e un’amministrazione che ancora non è riuscita a risolvere il problema. Civiltà Parmigiana ha sollevato la questione in Consiglio Comunale chiedendo risposte chiare, ma la risposta dell’Assessora Bonetti è stata insoddisfacente (al link la risposta dell’Assessora https://civiltaparmigiana.it/nessuna-sorpresa-sul-malfunzionamento-dellimpianto-di-riscaldamento-allasilo-origami/). A oltre un anno dall’insorgere dei disagi, il Comune è ancora in attesa dei preventivi per la sostituzione dell’impianto, con un tempismo inaccettabile per un problema così grave.

Parliamo di un asilo inaugurato nel 2014, una struttura nuova, ma già compromessa dalla scarsa manutenzione. Non solo i bambini sono stati costretti a soffrire il freddo in inverno o a restare a casa, ma l’Asilo Origami non può nemmeno ospitare i centri estivi a causa dell’assenza di un impianto di raffrescamento adeguato. Inoltre, le famiglie ci segnalano la presenza di maniglie rotte mai sostituite, e armadietti insufficienti per numero e dimensione, creando ulteriori disagi. Questo non è certo un segno di attenzione verso le frazioni e le esigenze delle famiglie.

Non servono interventi temporanei, già sono stati spesi oltre 27.000 euro per cercare di “mettere delle toppe”, né tantomeno promesse vaghe. È necessario un impegno concreto e immediato. Devono essere stanziati i fondi necessari senza indugi e garantire finalmente il corretto funzionamento della struttura.

La lentezza nell’affrontare un problema così serio è ingiustificabile. Una frazione grande come Corcagnano merita maggiore attenzione e un’azione immediata e definitiva.

Maria Federica Ubaldi – Civiltà Parmigiana