ASP Parma aderisce alla Giornata europea Bike to Work

ASP Parma (Azienda di Servizi alla Persona) ha aderito alla Giornata europea Bike to Work Day venerdì 16 settembre, nell’ambito della Settimana europea della Mobilità.

I dipendenti di ASP si sono ritrovati in Via Cavestro per andare in bicicletta al Comprensorio di Villa Parma in Piazzale Fiume. Lì è stato organizzato per le ore 13:00 un piccolo rinfresco sotto la tensostruttura situata di fronte alla CRA Lecci di Villa Parma.

All’iniziativa hanno partecipato gli Assessori Ettore Brianti (Welfare) e Gianluca Borghi (Sostenibilità ambientale). Ai ciclisti o aspiranti tali, ma anche a chi non ha ancora preso in considerazione di scegliere una modalità di trasporto green per raggiungere il lavoro, è stato consegnato un omaggio a tema.