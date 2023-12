Assegnati 35 nuovi carabinieri alla provincia di Parma

Sono già operativi in Provincia di Parma ulteriori 35 Carabinieri, neo assegnati alle Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale per rinforzare il dispositivo di controllo del territorio. Si tratta di giovani militari che hanno appena terminato il percorso formativo nelle scuole dell’Arma dei Carabinieri di Roma, Torino, Velletri, Campobasso, Iglesias e Reggio Calabria.

Durante l’iter addestrativo, i Carabinieri hanno affrontato un intenso ciclo di studi, acquisendo competenze nelle modalità di primo intervento, per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di reati informatici e ambientali.

Il personale così destinato andrà ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, alimentando gli organici delle Stazioni Carabinieri che rappresentano il punto di riferimento per la collettività, non solo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per garantire vicinanza e sostegno alla popolazione.

Importante anche l’assegnazione di personale femminile (8) che sarà impiegato anche per la prevenzione e contrasto ai reati rientranti nella sfera del “codice rosso” per far sì che le vittime, grazie anche agli ambienti creati a Parma e provincia nell’ambito del progetto denominato “Una stanza tutta per sé”, siano adeguatamente sostenute nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi. Si tratta di attenzioni messe in atto al fine di consentire alla donna vittima di tali reati di sentirsi a proprio agio nel raccontare di volta in volta le esperienze negative vissute.

I militari neo giunti sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale che, nel dare loro il benvenuto, si è soffermato sull’importanza del dialogo e dell’ascolto del cittadino, da sempre cifra distintiva dell’operato dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, nonché sulle modalità di contrasto dei reati maggiormente perpetrati nel territorio della Provincia.