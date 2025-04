Assegnati i lavori per la pista di atletica Lauro Grossi: cantiere al via a maggio

Partiranno a fine maggio i lavori di rifacimento della pista di atletica dell’impianto sportivo Lauro Grossi. Un intervento strategico che valorizza uno dei centri nevralgici dello sport cittadino, rendendolo una struttura d’eccellenza nel rispetto di tutti i più alti standard previsti a livello nazionale ed europeo.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 630 mila euro, è stato affidato alla ditta Tagliapietra S.r.l. di Buttrio (UD) e prevede il completo rifacimento del manto, oltre alla riqualificazione dei sistemi di drenaggio. I lavori si concluderanno entro la fine dell’estate e sono stati programmati per ridurre al minimo l’impatto sulle attività sportive.

Il progetto è promosso dal Comune di Parma in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e punta a dotare la città di un impianto all’altezza dei più alti standard nazionali ed europei, in grado di attrarre eventi sportivi di rilievo e potenziare l’attrattività del territorio.

“La riqualificazione della pista del Lauro Grossi è un investimento che guarda al futuro dello sport in città – dichiara Marco Bosi, assessore allo Sport e al Bilancio – . Questo intervento è propedeutico alla candidatura di Parma come città ospitante per i Campionati Assoluti di Atletica 2026, un obiettivo ambizioso, ma alla nostra portata. È il frutto di una visione chiara: rafforzare l’identità sportiva della città e offrire impianti di alto livello per atleti, associazioni e cittadini.”

Questo cantiere si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione delle strutture sportive cittadine, portato avanti dall’amministrazione. Un percorso che sta trasformando la mappa dello sport a Parma: dal Palasport al Palaciti, dalla rigenerazione dell’ex Cral Bormioli alla realizzazione della nuova Palestra per tutti.

“Stiamo intervenendo in modo capillare sugli impianti sportivi della città, investendo risorse ed energie per renderli accessibili, sicuri e funzionali – aggiunge Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e Legalità -. Lo sport è uno strumento potente di coesione sociale, e questi cantieri rappresentano il nostro impegno concreto per il bene comune.”

L’intervento ha inoltre partecipato a un bando regionale per ottenere un cofinanziamento di 400 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, a conferma della rilevanza dell’opera anche in ottica sovracomunale.

Il Lauro Grossi si conferma così un punto di riferimento per l’atletica, scelto da atleti di livello nazionale e internazionale – come l’olimpionico Fausto Desalu – per la preparazione tecnica. Ma è anche un luogo di comunità, dove sport, salute e socialità si incontrano.

Con questo intervento, Parma ribadisce la sua vocazione sportiva e si candida a diventare palcoscenico di grandi eventi, creando al contempo nuove opportunità per il territorio, per i giovani e per tutto il movimento atletico nazionale.