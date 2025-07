Assegnazione eventi a Parma, Bocchi (FdI): “Disinvolto uso delle risorse pubbliche”

Quest’anno il comune di Parma ha affidato, senza effettuare alcun bando o avviso pubblico, l’organizzazione della poverissima rassegna estiva Summertime al Parco Ducale, ad ARCI Caos. Due soli spettacoli, di cui un concerto, quello di Brunori Sas, costellato di problemi tecnici e interruzioni di corrente.

Per ironia della sorte, pare che la rassegna sia stata pagata con la quasi totalità del budget che IREN assegna per gli eventi culturali della città. Si parla di una cifra di oltre 100mila euro che deve essere bastata agli organizzatori per coprire tutte le spese, cachet compresi, così che l’incasso delle due serate sarà risultato per gli organizzatori un guadagno netto.

Chiederemo conto all’assessorato alla cultura: se le cose stanno davvero così siamo ancora una volta davanti a un trattamento di favore nei confronti del solito soggetto, ad una penalizzazione della concorrenza esclusa e ad un disinvolto utilizzo delle risorse pubbliche.

Priamo Bocchi – Fratelli d’Italia