Assemblea Generale Via Francigena a Roma all’Ara Pacis, il commento di Andrea Massari

“Un’Assembla molto attesa che apre la strada agli enti per poter aderire formalmente all’associazione. Nel contesto del Giubileo 2025 molto positiva l’attenzione dell’assessora regionale Roberta Frisoni verso uno dei più importanti cammini che attraversano l’Emilia Romagna come molto positivo l’accordo stipulato dal Comune di Fidenza che rinnova e mantiene la sede dell’associazione europea fino al 2036 a Fidenza.”

È Con queste parole Andrea Massari, intervenuto in rappresentanza del Presidente Michele De Pascale e dell’assessora Roberta Frisoni, ha commentato la decisione storica assunta dall’Assemblea Generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), riunita nella prestigiosa sede del Museo dell’Ara Pacis.

Alla presenza di un notaio, i soci AEVF hanno approvato la modifica dello statuto per dotare l’associazione di personalità giuridica. Una svolta che rafforza la governance e apre nuove prospettive di collaborazione istituzionale, consentendo alla Regioni di aderire formalmente e partecipare alla strategia di valorizzazione dei cammini culturali.

All’assemblea erano presenti oltre al Consigliere regionale Andrea Massari, i Sindaci dei Comuni di Fidenza Davide Malvisi, Berceto Simona Acerbis, Medesano Michele Giovanelli e Fiorenzuola d’Arda Romeo Gandolfi.