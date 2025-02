Assemblea per il Clima: primo incontro a Parma

L’Assemblea cittadina per il clima entra nel vivo: si è tenuto oggi al Laboratorio Aperto, nel complesso di San Paolo, giovedì 20 febbraio si è tenuto il primo incontro operativo con circa 60 cittadini che hanno aderito all’Assemblea.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti ed il team di facilitatori, tecnici ed esperti, nonché di aprire una riflessione sui quattro temi di lavoro: mobilità, economia circolare, energia e ambiente urbano.

Dopo una sessione plenaria di accoglienza e presentazione, in cui è intervenuto l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi, i partecipanti si sono divisi in quattro gruppi per discutere gli ostacoli e le opportunità di ciascuno dei temi di discussione, una vera e propria fase laboratoriale nel corso della quale sono state individuate le sfide della transizione ecologica e gli ostacoli che occorre rimuovere in vista di una società più sostenibile.