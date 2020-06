Assembramenti, chiuso un locale in via D’Azeglio

Nelle giornate di venerdì e sabato appena trascorsi sono stati effettuati dei controlli interforze da parte della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, per verificare il rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da covid-19.

I controlli si sono concentrati nel centro cittadino, in particolare nei confronti dei locali pubblici, dove in passato si sono verificati maggiormente fenomeni di assembramenti.

Durante i controlli sono state identificate in tutto oltre 245 persone e 61 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli della scorsa sera, a seguito del riscontro di un consistente assembramento e della violazione della vigente normativa in tema di contenimento della pandemia, la Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale, ha chiuso il Bar La Suerte di Strada d’Azeglio per 5 giorni, comminando una sanzione amministrativa ai proprietari di 400 euro (con pagamento in misura ridotta di 280 euro).

I controlli proseguiranno in maniera mirata anche nei prossimi fine settimana.