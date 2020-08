Assembramenti e per le frequentazioni poco raccomandabili: chiuso il bar Caffetteria Trento

La Questura di Parma, nella persona del Sig. Questore e di tutte le donne e gli uomini addetti ai lavori, ha svolto una importante attività sospensiva nei confronti di un pubblico esercizio da tempo monitorato in quanto ritrovo di avventori pregiudicati.

In particolare, ad essere interessato dal provvedimento cautelare di sospensione della licenza il bar Caffetteria Trento, sito in via Trento, più volte oggetto di controlli da parte delle Forze di Polizia in quanto destinatario di segnalazioni per assembramenti e per le frequentazioni poco raccomandabili.

Dai controlli nel tempo effettuati emergevano diverse anomalie che hanno portato da ultimo all’adozione del provvedimento predetto. Di seguito in particolare i fatti che ne determinavano la chiusura.

Nel mese di luglio la Squadra Volante interveniva in tre diverse occasioni a seguito di segnalazioni giunte da attenti cittadini circa la presenza di corposi assembramenti, soprattutto nelle ore serali, all’interno e all’esterno del locale. Intervenuti gli Operatori e sottoposti a controllo i presenti questi, in tutti i frangenti, assumevano atteggiamenti molesti e aggressivi, chi opponendosi al controllo, chi allontanandosi polemizzando e intimidendo gli Agenti. A ciò si aggiunga che durante uno dei suddetti controlli gli Operatori accertavano la presenza di un soggetto lavoratore non regolarizzato, risultato tra l’altro irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, circostanza che ne determinava la denuncia in stato di libertà per il reato di immigrazione clandestina e la sua successiva espulsione dal territorio dello Stato.

Dati i fatti esposti e l’accertata sussistenza di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la necessità di prevenire il reiterarsi di siffatta situazione, in data 06 u.s. veniva adottato il provvedimento del Questore della sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S., notificato in data odierna.

Un potere di sospensione, quello tradottosi nel provvedimento di chiusura, che funge da efficace strumento di prevenzione e repressione per la tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

