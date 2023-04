Assistenza domiciliare ai pazienti diabetici. Firmata la convenzione per attivare il servizio di Intercral

Un progetto sperimentale per attivare un servizio di assistenza domiciliare per pazienti diabetici della nostra provincia. In particolare per individuare precocemente e trattare a casa le lesioni del piede in pazienti affetti da tale patologia.

E’ questa la proposta arrivata da Intercral, d’intesa con l’Associazione Diabetici della provincia di Parma, che ha trovato il sostegno per la sua realizzazione da parte di Fondazione Cariparma e la collaborazione delle istituzioni del territorio come Provincia, Comune di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Intercral individuerà un podologo qualificato in grado di garantire interventi al domicilio di pazienti diabetici fragili, in carico agli ambulatori della struttura di Trattamento Intensivo del Diabete e delle sue complicanze che afferisce alla Medicina interna a indirizzo angiologico e coagulativo diretta da Michele Riva.

Intercral metterà inoltre a disposizione dello specialista un automezzo guidato da un volontario dell’associazione stessa per il viaggio di andata e ritorno dall’abitazione del paziente o per le necessità di trasporto dei pazienti stessi dalle loro abitazioni all’ospedale e viceversa, unitamente a due autisti volontari dell’Associazione Diabetici.

Le prestazioni saranno rese ai pazienti diabetici che ne facciano direttamente richiesta, tramite gli ambulatori dedicati dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria o l’Associazione Diabetici della provincia di Parma.

Alla firma della convenzione erano presenti Mauro Pinardi presidente di Intercral Giuliano Antognarelli, presidente Associazione Diabetici provincia di Parma, Marcella Saccani, consigliera di Fondazione Cariparma; Ettore Brianti, assessore alla Sanità Comune di Parma; Andrea Massari, presidente Provincia di Parma; per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma il direttore di Medicina interna a indirizzo angiologico e coagulativo Michele Riva con il direttore del Dipartimento Area medica generale e Specialistica Francesco Leonardi e il direttore amministrativo Antonio Ventura.