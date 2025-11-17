Luce e Gas: SCG Power ottiene la certificazione “Azienda Affidabile”

Assium, l’Associazione Nazionale degli Utility Manager, ha conferito a SCG Power, società del Socogas Group attiva nei settori Luce, Gas Metano e Impianti fotovoltaici, la certificazione “Azienda Affidabile”, riconoscimento riservato alle imprese che operano nel mercato dell’energia nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e qualità del servizio.

La certificazione viene rilasciata solo dopo un audit tecnico e commerciale approfondito, condotto dal Comitato tecnico-scientifico di Assium, che verifica la conformità delle aziende al Codice di Condotta Commerciale Assium. Si tratta di un percorso che garantisce ai consumatori l’affidabilità delle aziende certificate e valorizza gli operatori che scelgono di distinguersi per serietà e rispetto delle regole.

“Conferire la certificazione ‘Azienda Affidabile’ a realtà come SCG Power – dichiara Federico Bevilacqua, presidente di Assium – significa riconoscere l’impegno concreto di chi sceglie di operare secondo principi di correttezza e trasparenza, mettendo al centro il cliente. Il nostro obiettivo, come Assium, è valorizzare le aziende che contribuiscono a rendere il mercato energetico più etico, sostenibile e orientato alla qualità del servizio.”

“La certificazione ‘Azienda Affidabile’ – commenta Patrizia Zucchi, presidente e amministratrice delegata di Socogas Group – è per noi un riconoscimento importante che conferma la serietà e la chiarezza con cui ogni giorno ci rivolgiamo a famiglie e imprese. In un mercato complesso e spesso opaco, rappresenta una garanzia concreta di affidabilità e un passo avanti verso un settore più trasparente e responsabile, come quello che i cittadini e le aziende serie desiderano.”

La certificazione “Azienda Affidabile” nasce con l’obiettivo di favorire la crescita di un mercato più chiaro e responsabile, contrastando fenomeni di disinformazione, pratiche scorrette e contratti poco trasparenti che spesso mettono in difficoltà famiglie e imprese.

“Il riconoscimento ottenuto da SCG Power – aggiunge Bevilacqua – rappresenta un segnale importante per l’intero comparto energetico: dimostra che è possibile coniugare competitività e serietà, crescita e rispetto dei consumatori. È questo il modello di business che vogliamo sostenere come associazione.”

Con questa nuova certificazione, Assium prosegue nel suo percorso di promozione della cultura della qualità e della professionalità nel settore delle utility, valorizzando le aziende e gli operatori che contribuiscono a rendere il mercato più trasparente, affidabile e vicino alle persone