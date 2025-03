Associazione Rodella e Giochi 7 Frazioni per il Laboratorio di Oncologia dell’Università

L’Associazione Davide Rodella e i Giochi delle 7 Frazioni in campo per il Laboratorio di Oncologia sperimentale dell’Università di Parma diretto da Pier Giorgio Petronini, per la ricerca sui tumori polmonari.

Dalle due realtà sono infatti arrivate donazioni per ventimila euro, testimonianza della loro sensibilità e attenzione verso la ricerca in ambito oncologico.

Oggi la presentazione delle donazioni in una conferenza stampa al ParmaUniverCity Info Point, con gli interventi del Rettore Paolo Martelli, di Pier Giorgio Petronini, docente di Patologia generale e responsabile del Laboratorio di Oncologia sperimentale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di Antonio Rodella, Presidente dell’Associazione Davide Rodella, e di Claudio Greci, Presidente dei Giochi delle 7 Frazioni.

Le donazioni sono finalizzate rispettivamente all’acquisto di una centrifuga e di un incubatore per colture cellulari e al sostegno di un progetto di ricerca preclinica sui tumori polmonari.

Le ricerche sono coordinate da Pier Giorgio Petronini e da Marcello Tiseo, docente di Oncologia medica all’Università di Parma e Direttore della struttura complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Le ricerche possono essere considerate traslazionali, poiché i risultati ottenuti in laboratorio possono essere trasferiti alla pratica clinica per rendere le terapie antitumorali sempre più mirate, personalizzate e con minor tossicità. Altro obiettivo importante è cercare di prevenire, ritardare o superare le resistenze ai farmaci responsabili degli insuccessi terapeutici e della progressione tumorale.

Nonostante il tumore del polmone sia la prima causa di morte per neoplasia, negli ultimi dieci anni grazie alla ricerca le possibilità di cura sono sensibilmente migliorate. Alla tradizionale chemioterapia si sono aggiunte la terapia a target molecolare e l’immunoterapia, tuttavia rimangono importanti sfide da affrontare, tra cui una terapia sempre più personalizzata.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Roberta Minari, dirigente biologa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, e Mirko Treccani, vincitore dell’edizione di quest’anno della borsa di studio Davide Rodella

L’Associazione Davide Rodella Onlus, presieduta da Antonio Rodella, è stata costituita nel marzo 1998 in memoria del figlio Davide, scomparso in quello stesso anno a 23 anni dopo 3 anni di malattia. Oltre a sostenere la sanità e la ricerca, l’Associazione promuove lo sviluppo, nell’ambito della tradizione cattolica, di iniziative in campo scolastico, educativo e culturale in genere. Tra le linee d’azione si segnala l’assegnazione della borsa di studio Francesco Rodella: da 28 anni tutte le vincitrici e tutti i vincitori della borsa sono stati seguiti con attenzione dall’Associazione per favorire il loro percorso di formazione scientifica, e molti di loro hanno raggiunto posizioni di rilievo e risultati prestigiosi sia in Italia sia all’estero.

Per il Laboratorio di Oncologia sperimentale Antonio Rodella, oltre a quest’ultima donazione, ha elargito 50mila euro per la ricerca, finanziato una borsa di studio e sponsorizzato un convegno scientifico su prevenzione, diagnosi precoce e nuove terapie del tumore del polmone tenutosi a Montichiari qualche anno fa.

La manifestazione “I Giochi delle 7 Frazioni” si è svolta sabato 8 giugno 2024 e il ricavato della serata è stato devoluto alla ricerca sui tumori polmonari a sostegno di un progetto di ricerca condotto nei laboratori di Oncologia sperimentale e Oncologia medica.

Le frazioni che hanno partecipato alla competizione sono state Alberi, Carignano, Corcagnano, Gaione, Panocchia, San Ruffino e Vigatto. Sono risultate vincitrici a pari merito le squadre di Carignano e Panocchia, in una serata di grande festa con migliaia di persone nell’area verde di Alberi.

Grazie alla solidarietà e generosità dei e delle partecipanti, del pubblico e del Direttivo dei Giochi delle 7 Frazioni sono stati raccolti fondi preziosi per sostenere la ricerca contro il cancro e contribuire a dare nuove possibilità di cura alle persone ammalate di tumori polmonari.