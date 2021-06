Associazioni Bernardo Cinquetti: mercoledì 9 assemblea e nuovi progetti

“Mio fratello Bernardo Cinquetti, è stato un artista e un intellettuale curioso ed eclettico, con l’associazione Abc a lui dedicata vogliamo farne vivere il ricordo e raccogliere le tante tracce lasciate in campo artistico e filosofico. In questi primi mesi di attività abbiamo già realizzato alcuni bei progetti, dall’Open day, alla pubblicazione del racconto “la Piccola Parigi”, al podcast ‘Radio Berre’, e ne abbiamo di nuovi pronti a partire. Degli uni e degli altri parleremo nella nostra assemblea”, dice Grazia Cinquetti, presidente di Abc – Associazione Bernardo Cinquetti, presentando l’appuntamento rivolto ai soci che si terrà mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 19 presso la sede sociale di Via Langhirano n. 170/a a Parma.

Nel corso dell’assemblea oltre all’approvazione del Bilancio dell’associazione nata lo scorso settembre e al rinnovo delle adesioni, verrà presentata l’attività svolta, e delineata quella futura.

Sarà presentato il secondo volume dei Quaderni di ABC e due nuovi episodi del podcast “Radio Berre”, si parlerà dell’evento annuale dal vivo dedicato all’artista prematuramente scomparso nel 2018 e della pubblicazione di un volume illustrato sulle Ardenne.