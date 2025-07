Assolto anche Giovanni Jacobazzi, dopo 17 anni di processo “Green Money”

Dopo 17 anni di processo è arrivata l’assoluzione per Giovanni Jacobazzi, ex capo della Polizia Municipale della giunta Vignali, accusato di corruzione perchè, scrive Italia Oggi, “si sarebbe intascato una mazzata da 5.000 euro su un appalto da 10mila per la realizzazione del canile della polizia municipale. I 5.000 euro sarebbero stati usati per realizzare un giardino di ulivi secolari.

Ma le indagini si erano sbagliate e avevano messo le foto di un vicino, non sapendo che l’appartamento di Jacobazzi si trova invece al secondo piano, ed è difficile mettere un ulivo secolare su un balcone. L’accusa nel corso del processo si trasformò in abuso d’ufficio quando l’imprenditore dichiarò che non erano mai girati soldi.“

Quella di Jacobazzi è l’ennesima assoluzione di un imputato che hanno deciso di accettare il processo a seguito delle varie indagini che hanno riguardato il Comune di Parma (“Green Money 1”, “Green Money 2” “Public Money”, “Spot Money”, “Easy Money”, Scalo Merci, Ospedale Vecchio, Spip, nomine dirigenti” che hanno viste indagate più di 100 persone). Tra gli assolti in processo Paolo Buzzi, Luigi Villani, i dirigenti comunali Savi e Benecchi, Aldo Torchiaro, Angelo Buzzi.

Dell’assoluzione di Giovanni Jacobazzi scrive anche il giornale L’Unità.