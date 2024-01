Atmosfere cromatiche per Punto Arte, la collettiva di artisti contemporanei

Aurora Cubicciotti, Nunzio Garulli, Fausto Beretti, Monica Macchiarini, Giorgio Della Monica, Carlo Rastelli e Mauro Toniato sono gli artisti – molti di loro sono docenti o ex docenti dell’Istituto d’Arte Paolo Toschi – che esporranno negli spazi di Confartigianato, in viale Mentana, 139|A a Parma.

Le opere appartengono a diversi generi si va dal figurativo, all’informale, all’astratto.

La rassegna sarà visitabile (fino al 20 febbraio) negli orari di apertura degli uffici: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; il venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

La mostra sarà inaugurata lunedì 22 gennaio alle 16.

Gli artisti

AURORA CUBICCIOTTI

Nasce a Taranto, dove si forma e studia. Artista contemporanea e docente in Discipline Pittoriche.

Inizia come ritrattista, il suo primo premio importante le fu consegnato dal regista Franco Zeffirelli, come premio della critica. Nel 1995 vince con “La madre di Giovanni” il primo premio al National Portrait Gallery di Londra, ma poi fino al 2011 si è occupata solo di arte sociale, la sua è diventata una missione profetica di coraggiosa e lucida denuncia contro i mali della nostra società. I suoi eventi toccano temi scomodi come la pedofilia, la camorra (mostra inaugurata a Napoli insieme allo scrittore Roberto Saviano), la mafia la corruzione politica, gli inquinamenti (mostra evento realizzata con l’università di Taranto contro l’Ilva), il traffico degli organi, Auschwitz e le sue memorie.

È stata due volte vincitrice del primo premio Pittura Città di Firenze. Presente col movimento Lex -Icon alla Biennale di Venezia nel 2011, sempre nel 2011 viene patrocinata la sua personale “Maria Maddalena” dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Attualmente vive e lavora a Parma, direttrice artistica della Biennale del Sud “Argille D’Oro” a Matera, in occasione di “ Matera Capitale della Cultura 2019”.

Per tre volte vincitrice dell’ed. Art Parm Fair al premio Mediolalum.

Le sue opere sono presenti nel Museo Palatucci di Salerno nel comune di Taranto e Napoli

Vive e lavora a Parma come docente in Discipline Pittoriche al liceo artistico Paolo Toschi.

NUNZIO GARULLI

Nunzio Garulli nasce a San Geminiano, frazione di Montechiarugolo, il 15 luglio 1957. Si diploma con il massimo dei voti presso lo stesso Istituto nel 1976 e dal 1978 è docente di Arte Applicata nella sezione di Grafica. Si laurea poi in architettura, con il massimo dei voti e lode, all’Università degli Studi di Firenze.

Consegue inoltre l’abilitazione per l’esercizio della professione di architetto che pratica pur dedicandosi alla pittura e principalmente all’insegnamento. Dal 2013 ricopre l’incarico di vicepreside sempre presso l’Istituto d’Arte Toschi, divenuto Liceo artistico.

Dal 1970 al 1981 partecipa a rassegne e concorsi di pittura in diverse città italiane raccogliendo numerosi riconoscimenti, fra i quali una trentina di primi premi. Tra questi il primo premio assoluto al Concorso Nazionale per ragazzi a Castrocaro Terme nel 1971, consistente in una medaglia d’oro del Presidente della Camera dei deputati, allora Sandro Pertini. Archiviati i concorsi e le estemporanee si dedica a mostre collettive spesso con l’Associazione Parmense Pittori di cui fa parte, e mostre ad invito in varie città.

È del 1988 la prima mostra personale “L’immagine e la parola” a Sorbolo, in occasione dell’inaugurazione del Centro Civico Culturale, con presentazione in catalogo di Gianni Cavazzini. Nel 2008 nuovamente una mostra personale “Reperti” sempre al Centro Civico di Sorbolo con presentazione in catalogo della scrittrice Nadia Bertolani. Nel 2021 la personale “Oltre la linea d’orizzonte” nell’Aula magna del Liceo artistico Toschi di Parma. In contemporanea viene presentato il catalogo che raccoglie cinquant’anni di pittura a cura della critica d’arte Stefania Provinciali.

FAUSTO BERETTI

Disegnatore, pittore e scultore, si rifà alla tradizione rinascimentale e manierista italiana, Michelangelo, Giambologna, Pontormo, e ai grandi scultori francesi dell’ottocento Dalau, Carpeaux e Rodin, studiando la figura in movimento e rievocando temi classici e mitologici

MONICA MACCHIARINI

Scultrice e disegnatrice. Le sue sculture ‘parlano’ un linguaggio attuale attraverso donne senza tempo, Dee, Sibille, Sacerdotesse, Oracoli. Da sempre impegnata a sostenere una visione della donna emancipata che rivendica i propri diritti, ama disegnare figure femminili sia in digitale che in acrilico su tela con uno stile grafico essenziale molto vicino al fumetto in bianco e nero con pochi ed essenziali dettagli di colore.

MAURO TONIATO

Nasce a Parma e lavora come docente di Arti Figurative al Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma.

Laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna al corso di Pittura nel 1987.

Ha lavorato come decoratore di interni fino al 2000.

Ha partecipazione a mostre collettive a Parma e provincia organizzate dal critico d’arte Marcheselli, nel periodo 2004 -2005, Alpha Centauri di Marina Burani a Fontanelle, Quadrilegio a Parma, Chaos Art Gallery a Parma, Galleria Farini Palazzo Fantuzzi a Bologna, a Parigi a Le Thuilieres nel 2019 e a Milano in uno spazio gallery in via della Spiga. Ha partecipato alla mostra digitale collettiva organizzata da Pitturiamo a Genova al Teatro Ariston lo scorso anno.

CARLO ALBERTO RASTELLI

Nato a Parma nel 1986. Nel 2010, tramite il programma Erasmus, ha frequentato l’Accademia di belle arti di Riga, Lettonia. Nel 2012 ha conseguito la laurea specialistica in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha frequentato residenze d’artista in Belgio (Glo’ Art, Lanaken, 2016) e Islanda (SIM, Reykiavik, 2018). Ha partecipato a varie mostre collettive, tra cui: Surreal Salon 15, a cura di Marco Mazzoni, Baton Rouge Gallery, Baton Rouge, LA (USA – 2032), Fantastico Fellini, a cura di Mauro Carrera, Scuola di Arti e Mestieri F. Bertazzoni, Suzzara (MN – 2023), I beati anni del Castigo, a cura di a cura di Eva Comuzzi, presso la Marina Bastianello Gallery di Venezia (2022); Osservatorio X, presso Superstudio Più a Milano (2022); Abecedario d’artista (2021), Palazzo del Governatore, Parma; Pittori fantastici nella valle del Po, a cura di Camillo Langone, presso il PAC di Ferrara (2020); Ex Voto – per arte ricevuta, a cura di Angelo Crespi, Museo Marino Marini, Firenze (2019); Zodiaco, a cura di Daina Maja Titonel, presso la galleria MAC Maja Arte Contemporanea di Roma (2018), The walls of standing time, a cura di Federica Maria Giallombardo, presso la galleria Casa Turese di Vitulano (2018); We are the ones-vol.1, alla CGK Gallery di Copenaghen (2017); Paesaggi, presso lo Studio d’Arte Cannaviello di Milano (2016); Della natura della figura e il volto, a cura di Daniela Ferrari, presso Palazzo Trentini a Trento (2015); 6 visioni, a cura di Ivan Quaroni, presso la Galleria Leonardvs di Sestri Levante (2015); La Bellezza fa 40 – i 40 migliori artisti under 40, al Castello Carlo V di Lecce (2015); Pathosformel, a cura di Alberto Mattia Martini, alla Galleria De Magistris di Milano (2014); Pop Art Revolution, a cura di Eletronic Art Cafè, alla Caserma XXIV Maggio di Milano (2014); Last Young – Under 35 in Italia, a cura di Arianna Baldoni, Rossella Farinotti e Lorenzo Respi, presso Villa Brivio, a Nova Milanese (MB, 2013). Ha esposto i suoi lavori in varie fiere su territorio nazionale e all’estero, tra cui Affordable Art Fair 2023 a Bruxelles, GrandArt 2019 a Milano, WopArt Fair 2018 a Lugano, SetUp Art Fair 2018 a Bologna, Karlsruhe Art Fair 2016, Fair for modern and contemporary art 2016 a Colonia e Art Verona 2014. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Speciale del Curatore per il premio Arte in Arte e Mestieri XX+III. Nel 2012 è vincitore del Premio Arte (sezione Pittura, categoria Accademia). Viene selezionato tra i finalisti del premio Arteam Cup 2023 e 2022, Exibart Prize 2023, Premio Combat 2021 e 2019, Premio Ora 2019, Premio Combat 2018, Premio Mantegna Cercasi 2013, Premio Lissone 2014 e del Premio Nazionale delle Arti 2011. Nel 2019 è stato inserito nel volume 222 artisti emergenti su cui investire, edito da Exibart; nel 2021 è stato inserito nel volume Tomorrow’s talents vol.2, edito dalla rivista canadese Booooooom. La sua ultima mostra personale è Loop (2023), bipersonale con Michela Gioachin, a cura di Silvia Rossi, alla Galleria San Lorenzo di Poppi (AR). Vive e lavora a Parma.