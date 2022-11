Attacchi di Swing a Oltrefood

Sabato 19 novembre 2022 ore 16:00

Centro Agroalimentare e Logistica

Strada del Taglio 5 Parma

La musica e la comicità del duo Alessandro Mori, clarinettista votato ad una deliziosa comicità e un virtuoso chitarrista Corrado Caruana, che sulla tastiera vive il sanguigno spirito gypsy jazz, accolti da Oltrefood, negozio innovativo che offre prodotti alimentari etici e di qualità con la particolare formula della autogestione. Un laboratorio di cooperazione che fa spazio alla musica per approfondirne la storia, per far conoscere musiche lontane, per fare festa e musica attorno ad un progetto di comunità. Ingresso gratuito, l’evento si terrà anche in caso di pioggia.