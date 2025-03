Attestato un 30enne per furto e ricettazione

La Polizia di Stato di Parma ha rintracciato e tradotto presso la locale casa circondariale un trentenne straniero, autore di episodi di furto aggravato e ricettazione commessi nella città di Parma tra il 2017 e il 2018.

L’uomo, residente in provincia e richiedente protezione internazionale, era responsabile di una serie di furti commessi in vari supermercati e negozi della città, nonché di diversi episodi di ricettazione, tutti avvenuti tra il 2017 e il 2018.

In particolare, il soggetto, con precedenti penali, nel 2021 era stato condannato per aver rubato diversi prodotti alimentari da un supermercato di Strada Garibaldi, con la complicità di una seconda persona. Nella stessa giornata, per procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva alcuni capi di abbigliamento da ignoti, consapevole della loro provenienza illecita. Allo stesso modo, era stato condannato per una rapina aggravata in concorso, avvenuta all’interno di un negozio di elettronica, dove, per ottenere il possesso di una cassa acustica, aveva usato violenza spintonando la titolare dell’esercizio, riuscendo a dileguarsi.

L’arresto, eseguito nella mattinata del 22 marzo dal personale della Squadra Mobile, è avvenuto in seguito a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.

L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione dal personale della Squadra Mobile, e dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto nella locale casa circondariale.