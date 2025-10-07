Ultime notizie

Atti osceni in luogo pubblico: denunciato 64enne con numerosi precedenti

La Polizia di Stato ha denunciato due uomini in due distinti episodi: un 29enne sorpreso nelle “zone rosse” nonostante il divieto e un 64enne accusato di atti osceni nei pressi di una fermata dell’autobus in via Toschi.

di Tatiana Cogo

La Polizia di Stato ha denunciato ieri due persone in due distinti interventi sul territorio cittadino.

Il primo episodio, avvenuto in tarda mattinata in via Toschi, ha portato alla denuncia di un uomo di 64 anni per atti osceni in luogo pubblico. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una giovane donna di 20 anni che, mentre si trovava alla fermata dell’autobus, è stata avvicinata dall’uomo. Dopo averle chiesto l’ora, questi si sarebbe abbassato i pantaloni mostrando le parti intime.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, le Volanti hanno rintracciato il sospettato poco dopo nel vicino Parco Ducale. Condotto in Questura e sottoposto a fotosegnalamento, l’uomo è stato identificato come un cittadino italiano di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e condanne per reati contro la persona.

Al termine delle procedure, il 64enne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico in prossimità di aree frequentate da minori e gli è stato notificato un ordine di allontanamento ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 14/2017, per la natura delle molestie e per aver ostacolato la corretta fruizione di spazi pubblici.

Nel secondo episodio, verificatosi nella stessa giornata, una pattuglia delle Volanti ha controllato un uomo a piedi in Ponte Verdi, in direzione Parco Ducale. L’individuo, un cittadino italiano di origini nordafricane di 29 anni, è risultato destinatario di un divieto di stazionamento nelle aree indicate nell’ordinanza prefettizia sulle cosiddette “zone rosse”.

L’uomo, già gravato da precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.

