Atti osceni in piazza Ghiaia: arrestato un 65enne

Un 65enne di origine straniera, residente a Parma, è stato arrestato lunedì 14 aprile dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro con l’accusa di aver compiuto atti osceni in prossimità di minori. Sulla base di accurate indagini, in esito alle verifiche svolte, l’uomo è ritenuto presunto responsabile di aver compiuto atti di autoerotismo in un’area particolarmente frequentata da giovani studenti e pendolari.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 13:00 del 14 aprile, nel cuore del centro cittadino. In quel momento, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Parma Centro, stava svolgendo servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attenzione dei militari si è concentrata in particolare sulla zona di Viale Mariotti e Piazza Ghiaia, un punto nevralgico della città, dove convergono numerosi giovani che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le scuole o tornare a casa. La zona è caratterizzata dalla presenza di fermate degli autobus e di aree di transito molto frequentate, soprattutto nelle ore di punta.

Proprio in fondo alle scalinate che collegano la Ghiaia con il lungo Parma, mentre alcuni giovani si stavano dirigendo verso le fermate degli autobus, i Carabinieri hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto. Posizionato in un’area defilata, ma comunque ben visibile ai passanti, stava compiendo inequivocabili gesti di autoerotismo. La scena, avvenuta in pieno giorno e in un luogo frequentato anche da minori, ha determinato l’immediata attivazione dei militari di pattuglia.

I Carabinieri, resisi conto della gravità della situazione, sono intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto l’uomo che, in un primo momento, sembrava non essersi accorto della loro presenza, bloccandolo.

L’azione risoluta degli operanti ha evitato che la situazione potesse degenerare, scongiurando ulteriori disagi per i cittadini, e ripristinando le condizioni di sicurezza e decoro per i numerosi passanti, molti dei quali minorenni, che si trovavano nella zona.

L’uomo fermato è stato accompagnato nella caserma di Strada Garibaldi dove è stato identificato in un 65enne di origine straniera, il quale, come emerso dai successivi accertamenti, è risultato essere già gravato da una segnalazione di polizia per un fatto analogo.

Al termine di una serie di approfonditi accertamenti e dopo aver raccolto sufficienti elementi probatori, i Carabinieri hanno dichiarato il 65enne in stato di arresto.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa del processo.

Si precisa che l’indagato è al momento solo indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma