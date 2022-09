Attivato Protocollo Straordinario per caso di Dengue a Parma in Via Goria

Un caso accertato di Dengue è stato segnalato a Parma dagli organi sanitari preposti. Immediatamente si è proceduto ad attivare il protocollo per questo tipo di emergenze: dalla notte del 13 settembre, e per tre sere, in Via Goria. I trattamenti di disinfestazione, da protocollo, sono previsti nelle aree private e pubbliche ricomprese nel raggio di 100 metri dalla segnalazione del caso di contagio e saranno articolati in tre fasi condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali.

Norme anche preventive in quest’area in cui abita il cittadino segnalato per accertato contagio da Dengue.

Per motivi sanitari si rende necessario attivare entro 24 ore dalla segnalazione il protocollo straordinario che in questo caso prevede: adulticidi in orario notturno in aree pubbliche per tre notti consecutive; adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta-porta) e contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

Gli interventi verranno eseguiti per tre giorni/notti consecitivi dalle 23 alle 4 della mattina. I cittadini delle aree interessate sono informati da specifica informativa e dovranno osservare durante le operazioni la chiusura delle finestre, evitare di lasciare all’aperto panni stesi, giochi bimbi, ciotole per il cibo dei cani e quant’altro possa subire un deposito dei prodotti di disinfestazione.

In serata si è proceduto anche ad applicare la segnaletica informativa in oggetto ai civici segnalati, avvisando, per quanto possibile anche verbalmente, i residenti della zona interessata.