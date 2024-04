“Attraversare il tempo”, Michela Donelli a Punto Arte fino al 20 maggio

“Attraversare il tempo” è il titolo della prossima mostra, che animerà i locali di Confartigianato Parma, dell’artista Michela Donelli, che con forti suggestioni, ci farà immergere in una cultura molto affascinante e lontana dalla nostra: quella orientale.

Dalle donne cinesi con i piedini (aimé) a forma di loto a donne che si azzittiscono, ma anche donne che danzano, concubine e donne spregiudicate che si vantano della loro nudità. Tutte con una nuova contemporaneità nei collage pittorici che hanno riattivato la loro particolare bellezza!

Suggestioni che arriveranno da trentasei opere, molto diverse per tecnica e materiali utilizzati, che riempiranno i locali di Confartigianato Imprese Parma (viale Mentana, 139/a) fino a lunedì 20 maggio. E ancora una volta l’associazione attraverso l’iniziativa “Punto Arte” regalerà all’arte spazi inconsueti, spazi urbani di lavoro quotidiano che si mischieranno alle opere.

“Attraversare il tempo” ha un duplice significato: da un lato le opere esposte sono state realizzate in un lungo periodo, dal 2000 al 2024, si tratta quindi di un ‘tempo pittorico’, dall’altro i soggetti rappresentati sono di epoche diverse e, appunto, attraversano il tempo.

Michela Donelli nasce a Parma e opera per anni nel settore della moda, viaggia spesso in Asia e in Oriente alla ricerca di nuove tendenze e materiali da proporre nel suo atelier creativo.

La sua passione per i viaggi e gli studi socio antropologici la portano a interessarsi particolarmente alle arti e tradizioni orientali; in Giappone rimane affascinata dalle figure femminili delle antiche xilografie e ne approfondisce storia e usi.

Frequenta corsi di tecniche pittoriche e studi dal vero all’Istituto d’Arte di Parma e approfondisce l’arte della calligrafia (shodo) e dell’ikebana.

Ha realizzato in questi ultimi anni esposizioni che hanno ottenuto un buon riscontro di pubblico sia per l’originalità dei soggetti dipinti che per le conferenze storiche che li accompagnano. In occasione degli ultimi eventi ha lavorato su fotografie d’epoca rappresentando un universo femminile che attraversa il tempo.

La mostra (19 aprile – 20 maggio) sarà visitabile, a partire da venerdì 19 aprile, nei giorni di apertura dell’associazione: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

L’ingresso è libero.