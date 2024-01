“Attraverso il bosco”, il secondo libro di Cinzia Abelli

“Attraverso il bosco” (Epika Ed. 2023) è un racconto che fa dialogare generazioni diverse, sul terreno maieutico della favola. Una favola che racconta dell’incontro tra un nonno e una nipote (in realtà acquisita per meriti educativi, come si scoprirà in seguito), narrata con un linguaggio delicato e ricco di metafore, ma che non nasconde la natura delle cose, delle persone, delle storie di vita vissuta.

Cinzia Abelli – autrice colornese al suo secondo libro, dopo “Oltre” (Kriss, 2021) – rinuncia ad una prospettiva consolatoria: preferisce il racconto della vita, nel suo ciclo completo, che contempla la sofferenza, il passaggio di testimone, la partenza… l’eterno ritorno.

La meraviglia è nella natura: l’uomo che la sa cogliere ha gli strumenti per attraversare il bosco, con la sua oscurità e i suoi paesaggi di luce. La trasformazione del bosco, nelle varie stagioni, è metafora del mutamento interiore e del percorso personale e sociale: accogliere questa legge, in una prospettiva solidale, è il segreto che viene sussurrato con parole toccanti e le splendide immagini – fotografie trattate con tecniche varie – di Francesca Pisegna.

Di questo libro ha parlato, durante una recente presentazione presso la Feltrinelli di Parma, anche il giovane critico letterario Guglielmo Maghei: “in questo libro, che è una favola, metafora della vita, si assiste ad una sorta di sospensione del tempo, che non è né tempo della scienza né tempo della coscienza (bergsonianamente inteso) bensì una sorta di commistione tra i due. Il tempo passa, è il tempo della vita, e poi anche della morte, che giunge ineluttabile. È un libro fatto di trasformazioni, come nella vita ci si trasforma… Dall’infanzia all’adolescenza, fino all’età adulta, alla vecchiaia e poi alla morte.

Tutto questo avviene in un “tempo senza tempo” (un bosco che immaginiamo essere incantato). Le trasformazioni del nonno e della nipote, che si fondono con la natura, sono il corpus centrale del libro e forse anche della vita. Philip Roth diceva che l’arte è vita”.

La favola è dedicata alla memoria di Raffaele Rinaldi, amico, attore teatrale, fondatore dell’Associazione VocinArte, con sede a Parma, che si occupa di produzioni artistiche (musica, teatro, poesia). PrD