Auditorium del Carmine: contributi per l’Arte Rotary Club Parma Farnese e concerto

Si terrà martedì 13 maggio alle 19.00, nell’Auditorium del Carmine di Parma, la cerimonia di conferimento dei contributi per l’arte del Rotary Club Parma Farnese, con ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa si colloca nell’ambito del fil rouge che il club ha scelto per l’anno 2025, ossia “I MILLE VOLTI DELL’ARTE”, tematica che è stata declinata nelle sue varie sfaccettature. Si è parlato di Cinema, Musica, Pittura, Danza e Imprenditorialità. Coerentemente con tale programma e con i principi rotariani, che hanno tra le altre finalità il benessere del territorio e il supporto allo studio delle generazioni più giovani, il Rotary Club Parma Farnese ha deciso di donare due contributi per l’Arte: uno destinato a una giovane studentessa che voglia continuare il suo percorso di studi nell’ambito dei Beni Culturali Arti Visive (Cinema); il secondo destinato a una giovane talentuosa allieva del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Cinema e Musica si uniscono così in questo evento che sarà introdotto da Rita Sinatra, presidente del Rotary Parma Farnese.

Durante la cerimonia, della durata complessiva di circa un’ora, il Club donerà al Conservatorio di Parma una testa in bronzo di Ludwig van Bethoveen, opera del famoso scultore bresciano Luigi Mazzucchi, per ricordare quanto i giovani siano importanti per il Rotary. La serata sarà conclusa da un breve intervento musicale affidato alla studentessa del Conservatorio vincitrice della borsa di studio.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.conservatorio.pr.it.