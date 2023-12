Auditorium del Carmine: “Ma davvero sono solo canzonette?” Guida all’ascolto con Gian Luca Lastraioli

Nel continuo trasformarsi del linguaggio musicale, c’è una forma che ha resistito all’usura del tempo anche dopo una decina di secoli dalla sua nascita: la Canzone. Alla sua storia è dedicata la guida all’ascolto “Ma davvero sono solo canzonette? Scorribanda giocosa sulla musica leggera italiana dal Rinascimento al Novecento” a cura di Gian Luca Lastraioli, che si terrà martedì 19 dicembre alle 18.00 nell’Auditorium del Carmine (via Duse 1/A). L’appuntamento, a ingresso libero, chiude la rassegna “Il Suono Svelato”, organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma.

Come in una formidabile macchina del tempo, l’incontro condotto da Gian Luca Lastraioli, docente di liuto del Conservatorio, dimostrerà come la canzone sia sopravvissuta a mode, periodi di avanguardia, restaurazioni, sperimentalismi e riforme di vario tipo. Che venisse chiamata Frottola, Villanella, Arietta, Canzone da Battello, o semplicemente Canzonetta, sempre si trattava di una composizione strofica in cui, nel breve spazio di pochi minuti, si andava dipingendo una piccola ma spesso significativa miniatura poetica e musicale costruita su pochi versi metricamente regolari e su uno o due brevi temi musicali. Durante la guida si ascolteranno brani antichi e moderni, dal Cinquecento a Fabrizio De André, da Gaetano Donizetti a Gino Paoli, interpretati da allievi e docenti del Conservatorio: prof. Gian Luca Lastraioli (liuto e concertazione), Matilde Leonardi e Federico Rosi (canto), Antonio Fresi (chitarra barocca), con la collaborazione della prof.ssa Patrizia Vaccari

La rassegna «Il Suono svelato» è inserita nell’Attività di formazione permanente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, coordinata dalla Prof.ssa Ilaria Poldi. Si ringrazia Compagnia delle Piante Ornamentali. Per maggiori informazioni: www.conservatorio.pr.it.