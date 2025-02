Auditorium del Carmine, seminario “Musica e Neuroscienze” con Arturo Nuara

Abbracciando molteplici domini funzionali del nostro cervello, la musica ha da sempre esercitato un fascino sconfinato nei confronti delle neuroscienze: se ne parla nel seminario “Musica e Neuroscienze” a cura del Prof. Arturo Nuara, neurologo, ricercatore presso l’Unità di Neuroscienze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e diplomato in pianoforte jazz.

Articolato in quattro moduli, il seminario organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma e coordinato dalla prof.ssa Fiammetta Facchini si svolgerà presso l’Auditorium del Carmine sabato 8 febbraio, sabato 15 marzo, sabato 24 maggio e sabato 14 giugno 2025 sempre dalle 9.30 alle 14.30 con ingresso aperto liberamente a tutti gli interessati.

Il percorso didattico si pone l’obiettivo di presentare i substrati neurofisiologici della performance e dell’esperienza musicale, ponendo particolare attenzione ad aspetti come il ruolo del meccanismo mirror nell’apprendimento, i fenomeni di neuroplasticità che sottendono il progressivo consolidamento dell’expertise musicale, le trasformazioni cui va incontro il linguaggio compositivo in particolari contesti neuropatologici.

Attraverso la scoperta delle basi neurofisiologiche dell’esperienza musicale, i partecipanti acquisiranno una maggiore consapevolezza del proprio linguaggio musicale, ampliandone gli orizzonti. In particolare il primo modulo porrà le basi di neuroanatomia e neurofisiologia, facendo qualche cenno alla fisica del suono e alla psicoacustica; nel secondo modulo si parlerà di substrati neurobiologici del ritmo, plasticità cerebrale ed expertise musicale; il terzo modulo sarà incentrato sul rapporto tra musica e linguaggio e sul ruolo del meccanismo mirror nell’apprendimento musicale e nell’interplay; infine il quarto modulo affronterà le patologie neurologiche professionali dei musicisti e gli interventi terapeutici basati sull’esperienza musicale.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano con una tesi di sperimentale riguardante i fenomeni di risonanza audio-motoria nei pianisti professionisti, Arturo Nuara è diplomato in pianoforte jazz presso i Civici Corsi di Jazz di Milano. Nel 2016 si specializza in Neurofisiopatologia. Sotto la guida del prof. Giacomo Rizzolatti, nel 2021 ottiene il PhD in Neuroscienze, studiando le applicazioni del meccanismo mirror nell’apprendimento motorio e nella neuroriabilitazione. Svolge successivamente attività di ricerca in ambito neurofisiologico presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR a Parma. Fra i suoi campi di interesse scientifico figura lo studio del legame fra neuroscienze e musica, in merito al quale ha realizzato pubblicazioni scientifiche e relazioni a congressi internazionali.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, www.conservatorio.pr.it.