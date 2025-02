Auditorium del Carmine, un concerto omaggio a Ornette Coleman

Il sassofonista che faceva “jazz a rovescio”: così qualcuno definì Ornette Coleman, musicista statunitense tra i più personali e più rivoluzionari di sempre. A lui il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” dedica il concerto “Tomorrow is the Question”, terzo appuntamento de “I Concerti del Boito”, in programma martedì 18 febbraio alle 20.30 nell’Auditorium del Carmine di Parma. Protagonista ne sarà il pianista Alberto Tacchini, docente di Musica di insieme jazz del Conservatorio di Parma, con gli allievi Gabriele Merli (sax alto e sax soprano), Paolo Satta (sax tenore), Jan Toninelli (contrabbasso), Leonardo Badiali (batteria).

È sufficiente leggere i titoli degli album di Ornette Coleman (“Something Else!!!!”, “Tomorrow is the Question!”, “The shape of Jazz to Come”, “Change of the Century”…), veri e propri manifesti, per comprendere il coraggio, lo spirito innovativo e la profondità che caratterizzarono la sua musica. Autodidatta, Coleman incise il suo primo album nel 1958, ma la piena affermazione giunse a inizio anni Sessanta, allorché fu considerato da molti come il più importante innovatore della musica afroamericana dopo Charlie Parker.

Il suo stile, designato con le locuzioni “free jazz” o “free music”, si configurava come composizione istantanea, nella quale assumeva un ruolo rilevante l’interazione tra gli esecutori-improvvisatori. Nel 2007 ha ricevuto il premio Pulitzer per la musica per il suo album “Sound grammar”.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dalla prof.ssa Ilaria Poldi.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.