Ausl smentisce notizia del parto in ambulanza: la bimba di Bedonia è nata regolarmente al Maggiore di Parma

“In relazione alla notizia della bambina di Bedonia nata domenica 13 settembre, si precisa che la mamma della piccola non ha partorito in ambulanza ma al punto nascita dell’Ospedale Maggiore di Parma. La signora è arrivata in sala parto accompagnata dal personale della rete di emergenza-urgenza 118 con medico presente. Dopo l’arrivo è avvenuta la registrazione cardiotocografica per il benessere fetale, dopo di che è avvenuto il parto. La signora e la neonata sono state assistite dal personale ostetrico e medico dell’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia del Maggiore”.

Azienda Usl di Parma