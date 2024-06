Autismo: a Basilicagoiano c’è una nuova Panchina Blu

Inaugurata giovedì 30 maggio nel Parco Piccole Vittime dell’Olocausto a Basilicagoiano. A realizzarla, i ragazzi e le ragazze del Centro giovani Air Jam.

Da giovedì 30 maggio 2024 a Basilicagoiano c’è una nuova Panchina Blu. L’opera – simbolo di sensibilizzazione sull’autismo, è stata realizzata dai ragazzi e dalle ragazze del Centro Giovani Air Jam di Monticelli Terme ed è stata inaugurata nel parco Piccole Vittime dell’Olocausto con una merenda organizzata dai promotori dell’iniziativa: Comune di Montechiarugolo, Azienda Pedemontana Sociale, l’associazione ParmAUT APS e il Circolo G. Verdi.

I giovani, sotto la supervisione degli educatori di AuroraDomus, che gestisce Air Jam per conto di Pedemontana sociale, e del writer Giulio “Hulio” Tirelli, hanno sperimentato la tecnica della pittura su legno, con pennelli e colore blu, per realizzare l’opera artistica che vuole essere un monito per promuovere una società più inclusiva, in cui la diversità è considerata una ricchezza. Sulla panchina Blu è dipinta la frase: “Ogni persona è unica, la diversità ci arricchisce”.

Lo scorso 2 aprile i Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense avevano aderito alle iniziative di sensibilizzazione sociale sulla “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” e, in quell’occasione, a Monticelli Terme si era tenuta la “Camminata in Blu”, con le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo C. Barilli e le associazioni del territorio.

Un percorso che continua, nel quale la realizzazione della “Panchina in Blu” rappresenta una tappa fondamentale.