Nel pomeriggio di ieri la Polizia Locale, allertata da un cittadino, ha tempestivamente intercettato un’auto che aveva imboccato contromano la tangenziale nord, in direzione Piacenza, evitando gravi conseguenze.

Alla guida un conducente ultraottantenne a cui è stata ritirata la patente per la violazione dell’art. 143 c. 4 del Codice della Strada e per il quale la Polizia Locale richiederà la revisione della patente.