“Autonomia differenziata. A chi giova?”: il 6 marzo tavola rotonda nel Salone Trentin

“AUTONOMIA DIFFERENZIATA. A CHI GIOVA?”: è in programma su questo tema una tavola rotonda promossa da CGIL Parma in collaborazione con ANPI cittadina e provinciale, ARCI, Comitato per la Democrazia Costituzionale, Casa della Pace, Ciac, Emergency, Libera, Legambiente, WWF, Donne in Nero, il prossimo mercoledì 6 marzo, alle ore 15.30, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Via Casati Confalonieri, 5/a.

Ad introdurre e moderare l’incontro sarà LISA GATTINI, segretaria generale CGIL Parma. Dopo la comunicazione di GUGLIELMO AGOLINO, cattedra di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Parma, sono previsti gli interventi di PAOLO PAPOTTI, ANPI provinciale, PAOLO LOMMI, ARCI Parma, e MARIA RICCIARDI, CDC Parma. Le conclusioni saranno affidate a CHRISTIAN FERRARI, della segreteria nazionale CGIL.