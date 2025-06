Autoriparatori, Confartigianato organizza un incontro per approfondire l’obbligo del “Sermi”

“Sermi” sta per “Security Related Repair and Maintenance Information” ovvero un sistema di certificazione europeo che consente agli operatori indipendenti di accedere alle informazioni tecniche dei veicoli , in particolar modo quelle relative alla sicurezza e senza la necessità obbligatoria di chiedere informazioni specifiche ad ogni produttore.

La certificazione Sermi è diventata obbligatoria dal 1° febbraio 2025 in Italia e negli altri paesi europei ed è necessaria per chiunque voglia svolgere attività di riparazione o manutenzione sui sistemi di sicurezza dei veicoli.

Inoltre, questa rilevante certificazione consente l’accesso a informazioni relative a sistemi come antifurto, immobilizzatori, codifica chiavi, e altre funzioni di sicurezza.

Su questa tematica Confartigianato Imprese Parma organizzerà il 12 giugno prossimo a partire dalle 18.30 nella sede centrale di Confartigianato Parma (ingresso via Muggia) un workshop di approfondimento con particolare riguardo alle opportunità di sviluppo competitivo per gli autoriparatori.

Dopo l’introduzione di Patrizia Villani, presidente provinciale categoria Autoriparatori, interverrà Maurizio Turtura, responsabile tecnico Sermi – RINA S.p.A.