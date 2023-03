Aveva in casa quasi un etto di hashish: arrestato in città 40enne con precedenti

Nel pomeriggio di mercoledì, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Parma, ha tratto in arresto un uomo italiano di quarant’anni per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei confronti del soggetto, pregiudicato per reati contro il patrimonio, era stata acquisita la notizia secondo la quale egli deteneva presso la propria abitazione diverse armi da fuoco. I preliminari accertamenti avevano consentito di escludere che costui potesse essere titolare di licenze o autorizzazioni che gli permettessero una lecita detenzione. Ritenendo che il pregiudicato potesse detenere illegalmente delle armi veniva eseguita una perquisizione del suo domicilio. Intercettato il soggetto nei pressi della propria abitazione, durante lo svolgimento dell’attività di Polizia venivano rinvenute tre riproduzioni softair, rispettivamente due fucili ed una pistola, collocati all’interno delle loro custodie.

Il controllo effettuato consentiva, tuttavia, di rinvenire in soggiorno, all’interno di una confezione in plastica, nascosti tra chicchi di riso, due frammenti in forma solida di sostanza stupefacente del genere cocaina, per un peso diversamente distribuito pari a 37,5 grammi insieme ad un bilancino di precisione e due lembi in cellophane di colore blu appositamente ritagliati in forma circolare per confezionare e suddividere in dosi la droga.

Inoltre nella camera da letto, all’interno di una scatola veniva rinvenuta sostanza stupefacente del genere Hashish, avvolto in cellophane trasparente, per un peso complessivo pari a 97,2 grammi. Attesi tali rinvenimenti il soggetto veniva tratto in arresto ed a seguito della celebrazione del rito direttissimo veniva disposta la custodia cautelare in carcere.

Questura di Parma