Aveva in casa varie armi illecitamente detenute e 2 chili e mezzo fra hashsish e marijuana: arrestato 62enne

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato per detenzione illegale di munizioni ed arma comune da sparo, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione un 62enne italiano.

Nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, i militari, hanno acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenere illecitamente droga, armi e munizioni. Pertanto, si è proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo che, sin da subito, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente tentando in ogni modo di evitare l’ingresso delle pattuglie. Una volta entrati hanno rinvenuto in un mobile dei fucili che, il 62enne, affermava di aver ereditato dal padre ma, deteneva senza alcuna autorizzazione di polizia.

Successivamente all’intero di un mobile sono stati rinvenuti quasi due chili e mezzo di sostanza stupefacente tra hashish e marjuana. Insieme alla droga è stata trovata una pistola con il relativo munizionamento rubata, più di un anno fa, da un’abitazione a Polesine Zibello. Condotto in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, associato presso la casa circondariale di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attenzione del Comando Provinciale carabinieri di Parma rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di sicurezza avanzate dai cittadini. Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.

E’ di fondamentale importanza la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare eventuali episodi. Come, ad esempio, l’attenta e precisa descrizione dell’autore della rapina, di domenica, al bar della Stazione Ferroviaria di Parma ed alla farmacia che ha permesso alla pattuglia di arrestare nell’immediato il responsabile.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma