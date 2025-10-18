Aveva tentato di guadare il Taro con un trattore rubato. Identificato grazie al Dna

Nel maggio del 2021 era stato tentato il furto di tre trattori agricoli all’interno del parcheggio dell’Interporto di Fontevivo. Uno dei mezzi era stato subito rinvenuto in una via limitrofa all’attività colpita, mentre gli altri due erano stati trovati insabbiati per metà all’interno del fiume Taro. I Carabinieri, immediatamente intervenuti, avevano effettuato un meticoloso sopralluogo e proceduto ai rilievi e alla campionatura di alcuni indumenti che, sottoposti ad analisi scientifiche, hanno recentemente disvelato l’identità di uno dei presunti responsabili.

Si è conclusa nei giorni scorsi, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 42enne straniero, una meticolosa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Fontanellato.

Le indagini hanno permesso di individuare uno dei presunti responsabili del furto di mezzi agricoli risalente ad alcuni anni fa, durante il quale era stato tentato il furto di tre trattori parcheggiati all’Interporto di Fontevivo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato inchiodato da prove scientifiche inequivocabili.

L’episodio risale alla notte del 3 maggio 2021, quando una pattuglia della Stazione di Fontanellato era prontamente intervenuta all’Interporto di Fontevivo su segnalazione degli addetti alla sicurezza, che si erano accorti di una recinzione perimetrale abbattuta.

I Carabinieri hanno raggiunto tempestivamente il luogo e accertato che, dall’interno del parcheggio dell’interporto, erano stati asportati tre trattori agricoli di ingente valore economico, lì posti a deposito in attesa di essere trasferiti all’estero.

Nel corso dell’indagine, i militari hanno subito setacciato l’area, rinvenendo lungo via del Pescatore uno dei tre mezzi abbandonato a margine della strada.

Gli altri due trattori sono stati ritrovati dagli operanti alle prime luci dell’alba del giorno successivo, arenati con l’acqua a livello dell’abitacolo all’interno del fiume Taro, non molto distante dal luogo del furto.

L’immediata ricostruzione dei fatti, corroborata dalle testimonianze acquisite e dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, ha permesso ai militari di accertare la dinamica del furto. Ignoti, dopo aver divelto due recinzioni per farsi breccia tra le strutture e raggiungere le strade pubbliche limitrofe, si erano poi diretti verso il fiume per attraversarlo. Ma l’azione non era andata a buon fine: durante il guado del Taro, data la profondità dell’acqua, due trattori si erano arenati, costringendo gli autori del furto a tuffarsi in acqua e darsi alla fuga, lasciando sulla riva alcuni indumenti bagnati, successivamente repertati dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Fidenza, intervenuti per i rilievi tecnici.

Data l’importanza dei reperti acquisiti — tra cui un paio di calzini, una maglietta e un berretto — i Carabinieri hanno immediatamente provveduto a campionarli, ritenendo probabile che appartenessero a uno degli autori del furto. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del responsabile dell’Interporto, le indagini, inizialmente senza esiti concreti, sono proseguite silenziosamente con un approccio scientifico e specialistico, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.

Gli indumenti repertati sono stati quindi affidati alla Sezione Biologia del RIS di Parma. I Carabinieri del RIS hanno svolto un lavoro accurato, mettendo in atto tutte le procedure necessarie per rendere le tracce utilizzabili a fini probatori e avviando un complesso processo di comparazione del DNA. Grazie a queste scrupolose analisi, è stato possibile estrapolare un profilo genotipico maschile, rimasto sconosciuto fino a poco tempo fa.

La svolta è arrivata con il matching di un campione recentemente inserito nella Banca Dati Nazionale del DNA. La comparazione ha rivelato che il campione biologico isolato dal berretto rinvenuto durante il sopralluogo corrispondeva al profilo genetico del 42enne straniero, collegandolo in modo inequivocabile alla scena del crimine.

Sulla base delle prove schiaccianti raccolte nel corso delle indagini — e fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva — il 42enne, già noto per reati specifici, è stato infine denunciato all’Autorità Giudiziaria.