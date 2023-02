Aveva una pistola sotto il sedile dell’auto con inserito il caricatore a Soragna. Denunciato un 20enne della Bassa

I Carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno denunciato un 20enne abitante nella Bassa, che, ieri pomeriggio, è stato trovato in Viale 1° maggio del Comune di Soragna, con una pistola scacciacani, perfetta imitazione di un’arma in dotazione alle forze di polizia, senza il tappo rosso.

L’intervento della pattuglia è avvenuto dietro segnalazione, al numero d’emergenza 112, da parte di un cittadino che ha segnalato la presenza di un’autovettura sospetta, fornendo tutti gli elementi per identificarla, che si aggirava per il paese.

La pattuglia, arrivata a Soragna rintracciava l’autovettura segnalata, con all’esterno i quattro ragazzi tutti tra i 19 ed i 20 anni. Identificato il proprietario, i militari hanno proceduto ad una perquisizione del mezzo per accertare l’eventuale presenza di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, in quanto il giovane era molto nervoso per il controllo in corso. Sotto al sedile del lato passeggero si rinveniva la pistola scacciacani di colore nero, senza il tappo rosso, con inserito il caricatore.

Portato in caserma al termine degli accertamenti è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere