Avevano sventato un tentato omicidio: elogio a due carabinieri della stazione di Busseto e all’operatore della Centrale di Fidenza

Oggi il Colonnello Pasqualino Toscani, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, ha consegnato tre elogi ai militari della Stazione di Busseto ed all’operatore della Centrale Operativa di Fidenza che, l’8 agosto del 2022 hanno arrestato in flagranza per tentato omicidio un 64enne residente a Soragna.

L’episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando la donna, dopo un violento litigio con il marito, intimorita ha deciso di allontanarsi dall’abitazione per raggiungere il presidio dell’Arma di Soragna. Nel frattempo, poiché inseguita dal marito armato di pistola, ha chiamato il numero d’emergenza 112 della Compagnia di Fidenza da dove l’operatore in costante contatto telefonico l’ha indirizzata verso la Stazione facendo convergere la pattuglia di Bussetto. La donna, attinta da due colpi d’arma da fuoco, esplosi dal marito dopo l’ennesimo litigio, è stata messa in salvo dai militari che, senza l’uso delle armi sono riusciti ad immobilizzare l’uomo scongiurando più gravi conseguenze.

Nel dettaglio:

Elogio al Maresciallo Ordinario Sebastiano Pelligra e V. Brig. Gabriele Gaspare entrambi effettivi alla Stazione Carabinieri di Bussetto che, l’8 agosto 2022 con elevata professionalità hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 64enne, che in preda ad ira furibonda, dopo aver inseguito in auto la consorte, esplodeva contro la stessa due colpi d’arma da fuoco rilevatesi non letali, prima di arrendersi ai militari intervenuti.

Elogio al Brig. Capo Q.S. Roberto Zerbini, addetto alla Centrale Operativa della Compagnia di Fidenza che la sera dell’8 agosto ha gestito l’intervento in favore di una donna che, alla guida della propria autovettura, stava fuggendo dal consorte, in preda ad ira furibonda, armato di pistola e determinato a ferirla mortalmente. L’intervento si concludeva senza ulteriori, più gravi conseguenze per la donna e l’arresto in flagranza dell’uomo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma