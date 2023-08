Avventure, gialli, love story e fantasy: cresce il fenomeno dei #BookTok

Dopo i consigli di lettura per l’estate per gli adulti (leggi), pubblichiamo qualche suggerimento, grazie al contributo di Roberta Barzetà (Feltrinelli), per i ragazzi dai 10 ai 14 anni e per i giovani adulti.

Partendo dai suggerimenti per i ragazzi, tra i libri più recenti c’è “La più bella nuotata della mia vita” di Anne Becker “È un’avventura estiva, in cui non mancano sia i temi sociali che le prime avventure amorose. Il protagonista ha il problema della dislessia e quindi si parla anche di diversità e integrazione. Molto leggero e bello per l’estate è anche La straordinaria estate della famiglia Bukowsky di Will Gmehling. Parlando di età è trasversale, va bene anche per i bambini degli ultimi anni delle elementari. È la storia di un’estate in cui non succede nulla all’apparenza, ma in realtà è un libro molto ricco e introspettivo. Tre fratelli passano l’estate in piscina dopo essersi guadagnati gli ingressi gratuiti, perché i primi giorni salvano un neonato… Tre caratteri e tanti incontri diversi. E se piace, di questo volume è uscito anche il seguito: L’inaspettata eredità della famiglia Bukowsky”.

“Anche i romanzi d’avventura sono sempre piacevoli da leggere – prosegue Barzetà – in questo senso consiglio Il rinomato catalogo Walker & Dawn di Davide Morosinotto (Premio Strega con La più grande nella categoria Ragazze e Ragazzi 2021, 11+). La narrazione è molto scorrevole. È una sorta di banda di ragazzi di inizio 900 in America che, per un caso fortuito, intraprendono un avventura lungo il Mississippi. È un libro che fa viaggiare con l’immaginazione”.

Per chi si trova ad affrontare il passaggio tra elementari e medie, molto utile è la lettura di Prima media di Susie Morgenstern. È un libro del 1982, ma è molto attuale. Pur trovando oggetti di quei tempi (come le cabine telefoniche) le tematiche sono emotivamente le stesse di oggi, anche se sono passati più di quarant’anni.

“D’estate sono sempre belli anche i gialli, in questo ambito consiglio, di Daniele Nicastro, Il ponte dei cani suicidi. È una storia di ragazzi di oggi. Qui abbiamo una leggenda, quella dei ponti del diavolo, l’amicizia e il mistero. A fare da fil rouge un linguaggio e una scrittura adatta ai ragazzi”.

Questo libro è edito da una piccola casa editrice Pelledoca dedicata, come il nome evocativo suggerisce, al mistery e al poliziesco per ragazzi dai 9 ai 15 anni.

“Dello stesso autore La leggenda di Momo. Qui Daniele Nicastro affronta le paure più recondite dei ragazzi”.

I giovani adulti, oggi si affidano decisamente ai social network anche per i consigli di lettura e a farla da padrone è TikTok.

Chi è convinto che TikTok sia solo una piattaforma social di musiche e balletti, dovrebbe aggiornarsi. Seguendo il fenomeno dei #BookTok, Feltrinelli da un po’ di tempo ha creato un corner con i consigli dei ragazzi che recensiscono i libri su questa piattaforma. E quest’anno il Salone del libro di Torino ha avuto TikTok come Official Entertainment Partener.

Il fenomeno è nato nel 2020, l’anno della pandemia. Anche se era decisamente difficile prevedere il connubio editoria – social, è stato in grado riportare in classifica libri usciti da diversi anni o i classici che qui hanno trovato nuova vita (come Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austin per esempio). Per quantificare la tendenza, a giugno l’hashtag #BookTokItalia aveva oltre 2 miliardi di visualizzazioni, quello globale ne aveva più di 140.

Confortati da questo boom di lettori della generazione zeta, nella sezione young adult

si spazia molto: dal fantasy alle love story, ma non solo: troviamo anche La Canzone di Achille di Madeline Miller (2012) che, prima di diventare un best sellers su TikTok aveva venduto “solo” 20.000 copie.

“Prevalentemente sono libri per le ragazze. Troviamo tra i BookTok Il Fabbricante di lacrime, Nel mondo in cui cade la neve o il nuovo Stigma di Erin Doom, che recentemente ha svelato la propria vera identità a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio. Il genere è un po’ Twilight, ma trama e tema ti tengono decisamente appiccicato fino alla fine – spiega Barzetà. Infine consiglio la trilogia Come uccidono le brave ragazze con la protagonista che si improvvisa detective per scoprire un delitto avvenuto cinque anni prima e scoperchiando il classico vaso di Pandora”.

Buone letture a tutti!

Tatiana Cogo