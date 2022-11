“Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo”: sabato 12 e domenica 13 ai Musei del Cibo

Torna ai Musei del Cibo “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo” l’evento, organizzato da Kid Pass, che in tutta Italia l’11, 12 e 13 novembre animerà musei e spazi culturali con tante letture creative e attività sul tema della letteratura.

In occasione di questo appuntamento Andreina Chiari Branchi ha scritto appositamente un racconto dal titolo “L’avventuroso viaggio del cantastorie nelle Terre del buon cibo” che sarà letto sabato 12 novembre, alle 15.30, al Museo del Salame di Felino.

Andreina Chiari Branchi, discendente dal grande violinista e compositore Niccolò Paganini, ha pubblicato numerose raccolte di fiabe e racconti che sono stati tradotti in diverse lingue.

Assieme al cantastorie Doriano, naturalmente, saranno protagonisti anche i prodotti tipici celebrati negli otto Musei del Cibo.

Dopo la lettura di alcuni brani del libro i bambini saranno chiamati a illustrare i racconti di Doriano, i loro disegni andranno a costituire una mostra che resterà fruibile dal pubblico del Museo fino alla chiusura di fine anno. L’evento consigliato per bambini dai 5 ai 12 anni.

Domenica 13 novembre l’evento “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo” si terrà inoltre al Museo del Parmigiano Reggiano a Soragna, al Museo della Corte di Giarola (Collecchio) e al Museo del Vino a Sala Baganza, sempre alle 15.30.

Al Museo del Parmigiano Reggiano protagonista sarà il volume La Via Lattea. Il libro, tratto dalla collana “Le costellazioni e i loro miti”, scritto da Lara Albanese ed edito da Jaca Book, sarà presentato ai bambini dalle due illustratrici che hanno curato le immagini del volume, Michela Candi e Paola De Simone.

Al racconto animato, di alcune leggende relative alla Via Lattea, seguirà un laboratorio che coinvolgerà i bambini in prima persona, dove il latte sarà protagonista. È consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni.

Al Museo della Pasta si leggerà Di tutt’altra pasta! Il libro mira a valorizzare il tema della diversità, dell’immigrazione, si sofferma sulle difficoltà nell’ambientarsi in un paese nuovo, con una lingua sconosciuta. I partecipanti viaggeranno fra le parole e le immagini attraverso la lettura ad alta voce di coloro che hanno realizzato il libro, Giorgio Montanari e Francesco Zatti. Gli ingredienti del laboratorio (carta, colori e creatività) aiuteranno i bambini a inventare nuove scene, magari ispirate agli squisiti piatti preferiti a base di pasta. È consigliato per bambini dai 7 ai 10 anni.

Al Museo del Vino di scena una macedonia di favole e frutta con “Amico Cibo. Favole per la crescita e l’educazione alimentare”. Le fiabe, tratte dal libro curato dall’Associazione La Pergamena, verranno lette e accompagnate da un sottofondo musicale. I bambini saranno poi invitati ad armarsi di fantasia e creatività per scrivere insieme una favola comune che rimarrà a ricordo dell’esperienza. È consigliato per bambini dai 4 agli 8 anni.

Evento è realizzato in collaborazione con Associazione “La Pergamena”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione tramite App 2020+21 (scaricabile gratuitamente al link https://parma2020.it/it/app-parma202021-2/).