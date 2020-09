Avviato l’iter per la ristrutturazione del Tardini

Nei giorni scorsi è stato depositato formalmente un progetto di ristrutturazione dello stadio comunale Ennio Tardini da parte della società Progetto Stadio Parma srl. Tale deposito, ai sensi della Legge 147/2013 modificata con il DL 185/2015 (cosiddetta “Legge Stadi”), ha dato il via all’iter autorizzativo.

Nei prossimi giorni verrà convocata la conferenza dei servizi preliminare che avrà 90 giorni per dichiarare se vi è pubblico interesse e approvare il progetto preliminare.

L’Amministrazione esprime soddisfazione per l’avvio formale della procedura: “Sono molto contento che finalmente si sia dato il via all’iter che permetterà alla città di dotarsi di un impianto moderno e funzionale, di servizio non solo al Parma Calcio, ma anche al quartiere e alla città tutta” – ha detto il Vicesindaco Marco Bosi che prosegue – “abbiamo sempre detto che uno stadio moderno non può essere fonte di disagio ogni due settimane e restare chiuso gli altri giorni dell’anno. La ristrutturazione permetterà di avere finalmente un impianto che riduca i disagi per i residenti, valorizzi il quartiere e permetta ai tifosi di vivere la partita con un elevato standard di servizi“.