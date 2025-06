Avvio di operazione di bonifica bellica tra via Zarotto e via Sidoli

Il Comune di Parma informa che si sono concluse con successo le operazioni di evacuazione delle circa 6.000 persone presenti nell’area di 470 metri di raggio dai due ordigni bellici rinvenuti nell’area Ex‑Castelletto, tra via Zarotto e via Sidoli.

Il disinnesco è affidato agli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. Si tratta di due bombe d’aereo da 500 libbre di fabbricazione americana, risalenti alla Seconda guerra mondiale.

Gli ordigni, resi inerti, saranno successivamente trasportati nella cava Laterlite di Rubbiano di Solignano, dove saranno fatti brillare in sicurezza.

Protezione Civile e tutte le autorità sono attivamente coinvolte nel presidio del territorio, nel coordinamento logistico e nei controlli di sicurezza. La centrale operativa della Protezione Civile, in via del Taglio, è pienamente in funzione dalle ore 7.00 e rimarrà attiva fino al termine delle operazioni. È attivo un numero dedicato (0521 218730) per fornire informazioni e assistenza ai cittadini.

È fatto divieto di ingresso nella zona evacuata fino al termine delle operazioni.