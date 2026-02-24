Avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario 2026

È pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario relative all’anno 2026. La misura è rivolta a nuclei familiari e persone singole in situazione di disagio socioeconomico, con l’obiettivo di offrire un supporto nel pagamento di visite specialistiche ed esami diagnostici, ad esclusione degli accessi al pronto soccorso, effettuati presso le strutture sanitarie pubbliche e i centri privati accreditati dell’Ausl di Parma.

“Con questo intervento – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti – l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire un accesso equo ai servizi sanitari, sostenendo concretamente le persone e le famiglie che si trovano in condizioni di fragilità economica. L’esenzione dal ticket rappresenta uno strumento importante per favorire l’accesso alla prevenzione e alle cure, rafforzando la tutela del diritto alla salute e la prossimità dei servizi ai cittadini”.

Come presentare la domanda di esenzione

La domanda può essere presentata dal 24/02/2026 fino al 30/11/2026, esclusivamente online, tramite il portale istituzionale del Comune, sezione Servizi – Servizi – “Domanda di esenzione ticket anno 2026”.

Per presentare la domandaa accedi al seguente link

Possono presentare la richiesta le persone residenti nel Comune di Parma in possesso di questi requisiti:

iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, un regolare titolo di soggiorno;

ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore o uguale a 7.500 euro;

patrimonio mobiliare di valore non superiore a 6.000 euro per persona sola, a 8.000 euro per due persone e a 10.000 euro per oltre due persone;

patrimonio immobiliare di valore non superiore a 20.000 euro, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

non possedere autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (con esclusione di quelli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).

L’esenzione al ticket sanitario concessa dal Comune ha validità fino al 28 febbraio 2027, salvo diversi disposti regolamentari e normativi.

Info generali

Per informazioni si può telefonare al Contact Center, al numero 0521.40521, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.30 e il sabato dalle 8.00 alle 13.

L’avviso pubblico è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Parma, Sezione Amministrazione – Documenti e dati – Bandi e Avvisi Pubblici – Avvisi pubblici: “Avviso pubblico per la presentazione della domanda di esenzione ticket sanitario per indigenza per il 2026”.

Link all’avviso pubblico: Avviso pubblico per la presentazione della domanda di esenzione ticket sanitario per indigenza per il 2026 – Comune di Parma