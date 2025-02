Avviso pubblico: raccolta di adesioni per la cura e la gestione condivisa di piccole aree verdi, mediante Patto di collaborazione

Il Comune di Parma pubblica un Avviso per promuovere la raccolta di adesioni per la cura e la gestione condivisa di piccole aree verdi mediante Patto di collaborazione, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Cittadinanza Attiva.

Dopo la raccolta delle manifestazioni d’interesse, si procederà alla firma di un Patto di collaborazione, cioè l’accordo attraverso cui l’ente pubblico, in questo caso il Comune, e i cittadini definiscono i termini di una collaborazione.

L’avviso pubblico è consultabile alla sezione Bandi e Avvisi del Comune di Parma www.comune.parma.it e nella nuova piattaforma dedicata alla Partecipazione www.parmapartecipa.comune.parma.it



Ne hanno parlato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, l’Assessora alla Partecipazione, Quartieri e Volontariato Daria Jacopozzi e l’Assessore al Verde Pubblico, Francesco De Vanna.



L’Assessora alla Partecipazione, Quartieri e Volontariato Daria Jacopozzi ha rimarcato: “Questa tipologia di Patto di collaborazione, che si apre a tutta la cittadinanza, attraverso un avviso pubblico, indica un salto di qualità nella dimensione della cittadinanza attiva e dell’utilizzo del nostro regolamento di Amministrazione condivisa. Questo avviso pubblico, reso necessario dall’alto numero di domande che arrivano ai nostri uffici di coloro che hanno desiderio di rendere più bella e curata la propria città rispetto agli spazi verdi, è un segno di maturazione di quella logica di gratuità e senso del bene Comune. Testimonia che un altro senso di responsabilità civica è cresciuto a Parma in questi anni: lo dimostrano i 30 Patti di collaborazione attivi non solo sulle aree verdi ma anche su altre situazioni di condivisione di beni comuni ( spazi di quartiere per esempio).

Questo avviso si pone nella logica della partecipazione che è la linfa della democrazia, ma anche della sostenibilità ecologica e sociale”.



L’Assessore al Verde Pubblico, Francesco De Vanna, ha dichiarato: “Il sistema del verde pubblico cittadino si apre ad un paradigma sempre più forte di condivisione e di partecipazione: lo strumento del Patto di Collaborazione rafforza il senso della cura “diffusa” e “dal basso” del nostro patrimonio arboreo, che rappresenta un bene comune, delle generazioni presenti e future, nei confronti del quale la cittadinanza mostra una sensibilità sempre più spiccata e consapevole. Parma vanta quasi 5 milioni di mq di aree verdi: esse rappresentano un campo di azione per cittadini, associazioni, enti che vivono la nostra Città e vogliono migliorarla, prendendosene cura ogni giorno e praticando impegno civico diretto. Ringrazio gli Uffici per questo importante risultato”.



La rigenerazione di aree verdi pubbliche e la piantumazione di nuove alberature rappresenta una delle proposte principali che i cittadini avanzano al Comune di Parma con l’intenzione di prendersene cura.



Dal canto suo l’Amministrazione supporta iniziative di carattere ambientale, educativo, culturale e sociale ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nell’individuazione dei bisogni e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.



In particolare l’Avviso pubblico è destinato rispondere alle richieste di coloro che intendono restituire alla cittadinanza uno spazio verde, stimolare il contatto del pubblico con la natura, educare la cittadinanza al civismo attraverso la cura e la gestione degli spazi pubblici.



Le attività che potranno essere realizzate e che saranno oggetto della sottoscrizione tra Comune e cittadini di un Patto di collaborazione sono:



1) piccola manutenzione quale a titolo esemplificativo sfalcio, potatura siepi, tinteggiatura arredi urbani;



2) cura e piccola manutenzione quale a titolo esemplificativo messa a dimora di nuove alberature e siepi, semina di prato fiorito, irrigazione di nuove alberature siepi e prato fiorito, sfalcio dell’erba, potatura siepi, tinteggiatura arredi urbani e pulizia dell’area.



Potranno partecipare al bando cittadini singoli, gli enti del Terzo settore, i comitati e gruppi anche informali di cittadini e le persone giuridiche profit e non profit.



La realizzazione dei progetti, alla base dei patti di collaborazione sottoscritti sarà condivisa con la Struttura Operativa Manutenzione Verde Pubblico per la parte relativa alla programmazione delle attività e alla calendarizzazione degli interventi e con la Struttura Operativa Cittadinanza Attiva, Partecipazione e Intercultura per la parte relativa all’eventuale realizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni nell’area in oggetto.



Le proposte progettuali potranno essere presentate durante tutto l’anno e saranno esaminate dal Gruppo di lavoro intersettoriale del Comune di Parma che si riunirà semestralmente fornendo gli esiti della valutazione entro il mese di marzo per il periodo primaverile e il mese di ottobre per il periodo autunnale in modo da rispettare i tempi legati alla piantumazione e alla semina.



Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il 15 marzo per la messa a dimora primaverile ed entro il 15 settembre per la messa a dimora autunnale.