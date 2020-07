Azienda Usl di Parma: Andrea Deolmi nuovo sub Commissario amministrativo

Sarà Andrea Deolmi il nuovo sub Commissario amministrativo dell’Azienda Usl di Parma. Per il nuovo incarico direzionale, è stato nominato dalla nuova Commissaria straordinaria, Anna Maria Petrini, nella squadra al suo fianco nei prossimi anni di mandato.

L’attuale direttore del Distretto di Fidenza dal prossimo 20 luglio prenderà il posto di Marco Chiari, nominato direttore amministrativo dell’Azienda Usl di Ferrara. Sviluppo dei processi amministrativi di integrazione tra l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, riordino dell’assistenza ospedaliera, migliore accesso alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero: sono alcuni degli obiettivi che Deolmi dovrà sviluppare, assicurando le condizioni gestionali per l’equilibrio economico-finanziario dell’Azienda.

“Voglio esprimere i migliori auguri ad Andrea Deolmi, che ringrazio per aver accettato l’incarico – commenta la Commissaria straordinaria Ausl Anna Maria Petrini – Tutta la direzione aziendale è attesa da obiettivi di mandato particolarmente impegnativi tra cui l’integrazione ospedali-territorio e soprattutto l’unificazione tra le due Aziende sanitarie. Ringrazio anche Marco Chiari per l’importante lavoro svolto prima come direttore amministrativo e, successivamente, come sub commissario durante l’emergenza Covid-19”.

Cinquantacinque anni, Andrea Deolmi è laureato in Economia e commercio all’Università di Parma e ha conseguito il master in Management in sanità alla SDA Bocconi di Milano e il titolo di alta formazione in “Economia e management nelle Aziende sanitarie: problemi di razionamento e accountability e budget, valorizzazione del personale e affidamento dei servizi” all’Università di Bologna.

Deolmi ha iniziato la propria attività lavorativa negli anni Novanta prima all’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, poi dal 2008 all’Ausl di Parma dove fino al 2016 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi esternalizzati e, dal 2013, anche di Direttore del Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie: tale struttura ha acquisito la valenza interaziendale, dunque sia per l’Azienda Usl che per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Nel 2018 ha assunto l’incarico di direttore del Distretto di Fidenza, ruolo che continuerà a mantenere pro tempore.