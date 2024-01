Azione Cattolica e Meic organizzano l’incontro “Il lavoro, questo sconosciuto? Il mondo del lavoro visto dalla scuola”

“Il lavoro, questo sconosciuto? Il mondo del lavoro visto dalla scuola” è il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo 7 febbraio alle ore 20,45 presso la sede di CASCO Learning in via Udine 3/a.

La serata offrirà una possibilità di confronto su come è cambiato neglli ultimi anni il modo in cui i più giovani vedono il lavoro, e su come la scuola prepara ed accompagna gli studenti in questa delicata transizione. Ci guideranno nella riflessione Anna Casalini, Professoressa di scuola secondaria e Alessandro Catellani General e Comunity Manager di Casco learning, modererà la serata Chiara Arneodo educatrice e pedagogista.

L’incontro è l’ultimo del ciclo di appuntamenti “Le età della ragione. Generazioni diverse dialogano su temi fondanti della vita”organizzati da Azione Cattolica diocesana ed il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) di Parma con l’intento di offrire a giovani ed adulti momenti di dialogo ed approfondimento sul lavoro, uno dei temi centrali del nostro vivere. Dopo il primo incontro in cui hanno dialogato una giovane lavoratrice ed un neo pensionato, ed il secondo incontro in cui si è approfondito la situazione attuale del mondo del lavoro partendo da una analisi scientifica di dati quantitativi e qualitativi, il 7 febbraio rifletteremo insieme sul lavoro dal punto di vista di chi vive e lavora ogni giorno nella scuola.

L’incontro si terrà presso la sede di CASCO Learning un luogo che vuole essere un ponte tra scuola, territorio e imprese per facilitare l’incontro tra formazione e innovazione; ad ingresso libero è aperto a tutti gli interessati.