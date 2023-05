Azione e Civiltà Parmigiana: “Le divisioni della maggioranza bloccano il Consiglio comunale”

Ieri per la terza volta in meno di 10 mesi si è tenuto un Consiglio Comunale per discutere una sola delibera.

Consiglieri comunali, assessori, dipendenti del Comune per un totale di quasi 40 persone impegnate per novanta minuti che costano ai cittadini di Parma alcune migliaia di euro. Questo non ci sembra il modo più efficace di lavorare e sicuramente non quello di spendere i soldi pubblici.

Siamo preoccupate perché non ci pare che la città abbia ancora trovato una chiara direzione di marcia e di conseguenza anche i lavori del Consiglio comunale non riescono ad essere opportunamente organizzati ed efficienti.

Le divisioni nella maggioranza continuano a palesarsi e tengono sotto scacco la città.

Restiamo in attesa di una svolta.

Serena Brandini

Capogruppo – Gruppo consiliare Azione

Maria Federica Ubaldi

Capogruppo – Gruppo consiliare Civiltà Parmigiana