“Azione” incontra il candidato sindaco di San Secondo Claudio Pezzarossa

Nei giorni scorsi a San Secondo Parmense, Parma in Azione ha incontrato il candidato sindaco Claudio Pezzarossa per ascoltare il suo progetto e le sue nuove proposte sul comune. San Secondo Parmense andrà al voto il prossimo autunno, tra il 15 settembre ed il prossimo 15 ottobre.

Pezzarossa ha sottolineato più volte la governance fallimentare ed inadeguata dell’attuale amministrazione del sindaco Antonio Dodi che negli ultimi dieci anni hanno portato il comune ad un forte decadimento sia culturale che economico dell’intera città.

Il candidato sindaco Claudio Pezzarossa ha espresso la sua volontà di mettersi in gioco per amor della politica e della propria terra nel voler ricostruire un progetto lungimirante e inclusivo cercando nuove sinergie con gli altri comuni della bassa parmense, per poter così valorizzare al massimo le eccellenze artistiche ed enogastronomiche presenti in questi territori.

Tra le priorità del programma definite da Pezzarossa troviamo i seguenti temi: 1) La sanità e la valorizzazione dell’ospedale della città; 2) La ristrutturazione della Rocca e del Teatro Comunale e la creazione di nuove sinergie provinciali per portare avanti nuovi progetti ambiziosi come il corridoio autostradale della Ti-Bre dimenticato dal governo nel PNRR; 3) Turismo e Terzo Settore, nel voler migliorare i servizi ai cittadini locali ed a saper attrarre nuovi turisti da altri territori.

I rappresentanti di Azione hanno apprezzato la chiarezza nella esposizione di Pezzarossa condividendo, in particolare, la volontà di costruire rapporti proficui con gli altri comuni della bassa parmense nel rafforzare gli elementi storici ed identitari di un territorio importante e per sostenere gli investimenti necessari per le infrastrutture viarie a partire dal completamento della Ti-Bre.

Gianfranco Brusaporci

Buriola Luigi

Guido Conforti

Massimo Pinardi

-Parma in Azione-

Distretto di Fidenza e della Bassa Parmense