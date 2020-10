Azione Parma: “Calenda è la persona giusta per amministrare Roma”

La candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma è una bella notizia per Roma e per il Paese.

La Capitale d’Italia dopo anni di malgoverno ha toccato il fondo. Bisogna voltare pagina e fermare il declino della città.

Calenda è la persona giusta per amministrarla. La sua candidatura è un passo importante ed è auspicabile che le forze sociali, culturali, economiche e civiche romane muovano in direzione del sostegno a Calenda perché Roma merita un sindaco all’altezza del difficile compito di amministrarla, per portarla ai vertici delle migliori​ capitali mondiali.

Personalità del calibro di Enrico Letta, Castagnetti, Marcucci, Giorgio Gori, Bonino, Renzi e il sindaco di Parma Pizzarotti, si spendono a sostegno della sua candidatura.

I militanti di Azione sostengono Carlo Calenda in questa difficile battaglia , consapevoli che la competizione presenta insidie e difficoltà, rafforzando il loro impegno per consolidare il partito nel territorio e per​ prepararsi alle altre sfide elettorali nei comuni che nella primavera prossima saranno chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali.

Massimo Pinardi

Parma in Azione