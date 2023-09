Azione Parma: “Le nostre proposte per combattere la criminalità”

Parma è una città aperta, solidale e civile e come quasi tutte le città è afflitta da fenomeni legati alla criminalità.

A Parma, spaccio e consumo di droga, furti, rapine, truffe, liti, alterazioni legate al consumo di alcolici, danneggiamenti, che sono i reati più denunciati, si concentrano perlopiù in alcune zone – Stazione, San Leonardo, Piazzale della Pace, Oltretorrente, ex Salamini.

Da almeno quindici anni è una costante anche se i reati denunciati alle forze dell’ordine sono in calo.

Come affrontare il problema?

Il Comune dovrebbe, a nostro parere, rapportarsi con i rappresentanti delle diverse comunità di stranieri regolari che vivono a Parma e costruire insieme a loro relazioni stabili per studiare le problematiche e coinvolgerli nel trovare soluzioni ai problemi creati dai loro connazionali.

Serve un progetto con operatori sociali di strada, tutelati e protetti, in grado di intercettare le persone in giro nelle zone a rischio in qualsiasi orario del giorno e della notte e inserirle, se hanno i requisiti per restare in Italia, in progetti di inclusione sociale. In caso diverso vanno avviati i rimpatri, sempre che il governo mantenga le promesse.

Il presidio delle forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza nei luoghi a maggior rischio di degrado, sicuramente deve essere intensificato e meglio coordinato con la regia del Questore.

Il Comune si è impegnato ad assumere alcune decine di agenti municipali per coprire le carenze di organico. Una buona notizia, purché gli agenti vengano impegnati a presidiare i quartieri.

Serve la presenza dei soldati? Sì, perché la loro presenza è importante per controllare le strade e i luoghi pubblici più a rischio.

Perché il Ministero dell’Interno non li abbia assegnati a Parma dovrà spiegarlo il ministro visto che in Emilia Romagna sono stati schierati solo a Ferrara (città amministrata dalla Lega). I casi sono due: o a Ferrara il crimine è talmente diffuso che servono i soldati, oppure è una scelta “di parte”, di pura propaganda e allora così non va bene.

L’ on. Cavandoli, che non chiederà le dimissioni del Sindaco di Ferrara, potrebbe fornirci intanto i dati sulla situazione delle città dell’Emilia Romagna, acquisibili al ministero, e dal raffronto capire meglio le motivazioni che non hanno consentito a Parma di vedersi assegnati i militari.

Con dati oggettivi alla mano si ragiona meglio e si esce dalla propaganda, che non aiuta a risolvere i problemi.

Massimo Pinardi

Alessandra Tovaglieri

Segretari provinciale e cittadino di Azione Parma

Serena Brandini

Presidente Gruppo Consigliare Azione Parma