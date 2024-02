Azione Parma: “Navalny è un eroe del nostro tempo e la sua morte non sarà vana”

La morte di Alekseij Navalny, il dissidente imprigionato in Siberia, è solo l’ultima di una serie di oppositori eliminati con la violenza.

Putin ha la responsabilità della morte di Navalny sia che sia stato ucciso sia che sia morto come conseguenza di tutti gli avvelenamenti e delle terribili condizioni in cui ha vissuto negli ultimi tre anni nei gulag russi.

Navalny è un eroe del nostro tempo e la sua morte non sarà vana.

Accogliamo l’appello del Segretario Nazionale di Azione Carlo Calenda per una manifestazione a Roma delle forze democratiche ed europeiste per ricordare il dissidente russo e tutti coloro che sono privati della libertà politiche in Russia.

Serena Brandini

Segretaria Provinciale di Azione Parma

Massimo Pinardi

Presidente Provinciale di Azione Parma